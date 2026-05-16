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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unliebsame Überraschung

Eisenberg (ots)

Am Freitag parkte eine 57-Jährige ihren Pkw zwischen 13:45 Uhr und 15:45 Uhr am Busbahnhof in Eisenberg. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam, musste sie feststellen, dass zwischenzeitlich ein Unbekannter mittels Mülltonne die Frontscheibe erheblich beschädigt hatte. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wendet sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens ST/0120276/2026 an die Polizeiinspektion Saale-Holzland. Dies ist schriftlich unter dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de oder unter der 0361-574356025 möglich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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