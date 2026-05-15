Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Planenschlitzer auf Rastplatz unterwegs

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag auf einem Rastbereich in Mellingen/ An der Aralallee mehrere LKW-Auflieger beschädigt und Dieselkraftstoff entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen schlitzten die Täter an insgesamt acht abgestellten Sattelaufliegern die Planen auf, offenbar in der Absicht, die Ladung zu durchsuchen. Zu einem Diebstahl von Transportgut kam es jedoch nach aktuellem Stand nicht. Stattdessen zapften die Unbekannten aus zwei Lastkraftwagen größere Mengen Dieselkraftstoff ab. Insgesamt wurden rund 350 Liter Diesel entwendet. Durch die beschädigten Planen entstand zusätzlicher Sachschaden. Die betroffenen Fahrzeuge gehören mehreren polnischen Unternehmen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und wertet unter anderem mögliche Videoaufnahmen aus dem Bereich der Tankstelle aus. Die Ermittlungen wegen bandenmäßigen Diebstahls dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rastplatzes beobachtet haben, sich zu melden (03641 - 810, kpi.jena@polizei.thueringen.de).

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