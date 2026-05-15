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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgestürzte Drohne landet in Garten

Saale-Holzland (ots)

Eine abgestürzte Drohne hat am Donnerstagabend die Polizei im Saale-Holzlandkreis beschäftigt. Eine Anwohnerin meldete, dass sie auf ihrem Grundstück in Bucha ein unbekanntes Fluggerät entdeckt habe. Nach Angaben der Frau lag die Drohne plötzlich im Garten. Wem sie gehört oder wann genau sie abgestürzt war, konnte nicht geklärt werden. Vorsorglich entfernte die Finderin zunächst den Akku des kleinen Fluggeräts, damit dieses nicht unerwartet wieder abheben konnte. Die eingesetzten Beamten nahmen die Drohne schließlich in Augenschein. Dabei stellte sich heraus, dass es sich lediglich um eine kleine Spielzeugdrohne ohne individuelle Kennzeichnung handelte. Sachschaden entstand nicht. Der Eigentümer des Fluggeräts blieb zunächst unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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