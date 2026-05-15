Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer stürzt Böschung hinab

Saale-Holzland (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Stadtroda und Tröbnitz verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann mit seiner Maschine auf der L1077 unterwegs, als er in einer Linkskurve offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war. In der Folge kam das Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Kurvenleitspiegel. Anschließend rutschten Fahrer und Maschine mehrere Meter einen angrenzenden Abhang hinunter. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Am Motorrad entstand Sachschaden.

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