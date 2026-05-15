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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit um Mülltrennung endet auf dem Balkon

Jena (ots)

Ein eher ungewöhnlicher Mitbewohnerstreit beschäftigte am Donnerstagmittag die Polizei in Jena. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Bereich Kirschgarten meldete sich bei der Polizei, nachdem er sich ausgesperrt auf seinem Balkon wiederfand. Nach seinen Angaben ließ ihn der Mitbewohner nicht mehr in die Wohnung zurück. Zudem machte sich der Mann bei frischen Temperaturen zunehmend Sorgen um seine Lage. Vor Ort stellte sich die Situation allerdings weniger dramatisch dar als zunächst angenommen: Auslöser der Diskussion war offenbar die Mülltrennung beziehungsweise die Ordnung in der gemeinsamen Wohnung. Der Mitbewohner hatte die Balkontür versehentlich verschlossen und sich anschließend mit Kopfhörern in sein Zimmer zurückgezogen. Klopfen und Rufe blieben daher unbemerkt. Nachdem die Beamten den Sachverhalt geklärt hatten, konnte der unfreiwillige Balkonaufenthalt beendet werden. Strafrechtlich relevant war der Vorfall nicht - die Mülltrennung dürfte künftig dennoch ein sensibles Thema in der Wohngemeinschaft bleiben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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