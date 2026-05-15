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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintlicher Sprengkopf sorgt für Aufregung

Saale-Holzland (ots)

Ein ungewöhnlicher Fund am Tissaer Weg in Stadtroda sorgte am Donnerstagmittag kurzzeitig für Aufregung und einen Polizeieinsatz. Ein Bürger hatte die Polizei verständigt, nachdem er ein metallisches Objekt entdeckt hatte, das für ihn aussah wie ein Teil eines Sprengkörpers. Vorsichtshalber wurde die Fundstelle überprüft. Der Hinweisgeber wartete bereits an der Straße und zeigte den Beamten den vermeintlich gefährlichen Gegenstand.

Nach genauerer Begutachtung konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Bei dem "Sprengkopf" handelte es sich nicht um Munition oder einen explosiven Gegenstand, sondern lediglich um ein altes Bauteil eines Traktors. Das Fundstück wurde anschließend entsorgt. Für die Polizei endete der Einsatz damit deutlich weniger spektakulär als zunächst vermutet - auch wenn der vermeintliche Bombenfund kurzzeitig für Spannung sorgte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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