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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angriff im Paradiespark - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Ein 26-jähriger Mann ist in der Nacht zu Freitag im Bereich des Paradiesparks Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann gegen 23:15 Uhr im Bereich "Vor dem Neutor", als er nach eigenen Angaben plötzlich von fünf bislang unbekannten männlichen Personen angegriffen und zusammengeschlagen wurde. Der Geschädigte erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Da der 26-Jährige zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme erheblich alkoholisiert war, konnte er nur eingeschränkte Angaben zum Tatgeschehen und zu den Tätern machen. Zeugenhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den beteiligten Personen geben können, sich zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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