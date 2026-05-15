Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Großflächiges Graffiti an Baustelle angebracht

Jena (ots)

Unbekannte haben im Bereich einer Baustelle am Kritzegraben in Jena eine Betonstützwand mit einem großflächigen Graffiti beschmiert.

Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde, brachten der oder die Täter auf der errichteten Stützwand gegenüber der Hausnummer 1 einen Schriftzug mit klarem Fußballbezug in blauer, weißer und gelber Farbe an. Das Graffiti erstreckt sich über eine Fläche von etwa sieben mal zwei Metern.

Die Schmiererei wurde vermutlich in den Nachtstunden angebracht. Hinweise auf die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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