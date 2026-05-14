LPI-J: Fehlender Versicherungsschutz

Apolda (ots) - Am 13.05.2026 kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Oberroßla auf einem Parkplatz Über dem Dieterstedter Bache. Hierbei beabsichtigte der Fahrer eines Pkw Opel Astra mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz loszufahren und geriet hierbei von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Böschung. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem unterhalb der Böschung geparkten Pkw VW Tiguan. An beiden ...

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