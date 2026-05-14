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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Textilien aus dem Container geklaut

Apolda (ots)

Am 13.05.2026 versuchten gegen etwa 11:05 Uhr zwei männliche Personen im Gewerbegebiet Oberroßla gebrauchte Textilien aus einem Sammelcontainer einer Firma zu entwenden. Durch Angestellte der Firma konnte die Tat jedoch über eine Überwachungskamera beobachtet und die Polizei informiert werden. Durch die eingesetzten Kräfte konnten die beiden Täter vor Ort noch während der Tat gestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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