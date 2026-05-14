LPI-J: Verstoß gegen die 0,5 Promille Grenze
Apolda (ots)
Am 14.05.2026 wurde gegen 23:50 Uhr im Bereich der Ortslage Nauendorf der Fahrer eines Pkw Audi A4 angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem 27jährigen Fahrer eine Atemalkoholwert von 0,87 Promille festgestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Verstoß §24a STVG verantworten.
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