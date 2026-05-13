LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Weimar/Weimarer Land (ots)
Beamte der Polizei in Weimar kontrollierten am Dienstagvormittag in der Moskauer Straße eine 46-jährige Pkw-Fahrerin. Dabei stellte sich heraus, dass der Frau bereits Ende April durch die Fahrerlaubnisbehörde das Recht aberkannt worden war, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Die Fahrt war für die polizeibekannte Frau an dieser Stelle beendet und ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eröffnet.
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