LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Weimar/Weimarer Land (ots) - Zwischen Bad Berka und Legefeld kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 60-jähriger Autofahrer aus noch zu klärenden Umständen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten beim ...

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