LPI-J: Graffiti an Mammographie-Trailer angebracht
Jena (ots)
Unbekannte beschmierten in der Friedensstraße einen Mammographie-Trailer mit einem Graffiti. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde mit einem schwarzen Stift ein Schriftzug auf dem Heck des Trailers angebracht, welcher eine Größe von 55cm x 35cm aufweist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 Euro. Der oder die Täter entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei Weimar ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise dankend entgegen (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).
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