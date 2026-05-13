PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch in Schkölen

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte versuchten im Tatzeitraum vom 07.05.2026 - 12.05.2026 gewaltsam, sich über den Hintereingang Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Friedensplatz in Schkölen zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten die Türen dem Einbruchsversuch stand, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. Durch die Hebelversuche entstand jedoch Sachschaden am Zugang des Hauses. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter unerkannt vom Tatort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls im Versuch aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 12:04

    LPI-J: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugin beobachtet Zusammenstoß

    Saale-Holzland (ots) - Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Waldsiedlung in Hermsdorf kam es am Dienstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein Fahrzeugführer beim rückwärtigen Ausparken einen daneben abgestellten Pkw und verursachte Sachschaden. Eine unabhängige Zeugin beobachtete den Unfall und sprach den Fahrer unmittelbar darauf an. Dieser verließ jedoch ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 12:03

    LPI-J: Vorfahrt missachtet

    Saale-Holzland (ots) - Am Dienstagmorgen kam es im Bereich der Klosterlausnitzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer die Grenzstraße und wollte nach links auf die Klosterlausnitzer Straße einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An beiden Pkw entstand Sachschaden, die ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 12:03

    LPI-J: Brand in Jena Ost - Anwohner evakuiert

    Jena (ots) - Am Dienstagabend kam es in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena zu einem größeren Brandgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen sowie Zeugenaussagen wurde nach einem Grillfest eine noch heiße Feuerschale mit Ascheresten unter einem umschlossenen Carport beziehungsweise Geräteschuppen abgestellt. Kurz darauf geriet der Bereich in Vollbrand. Die Flammen breiteten sich rasch aus und beschädigten neben dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren