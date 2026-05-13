LPI-J: Einbruchsversuch in Schkölen
Saale-Holzland (ots)
Unbekannte versuchten im Tatzeitraum vom 07.05.2026 - 12.05.2026 gewaltsam, sich über den Hintereingang Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Friedensplatz in Schkölen zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten die Türen dem Einbruchsversuch stand, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. Durch die Hebelversuche entstand jedoch Sachschaden am Zugang des Hauses. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter unerkannt vom Tatort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls im Versuch aufgenommen.
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