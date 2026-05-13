Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Jena Ost - Anwohner evakuiert

Jena (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena zu einem größeren Brandgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen sowie Zeugenaussagen wurde nach einem Grillfest eine noch heiße Feuerschale mit Ascheresten unter einem umschlossenen Carport beziehungsweise Geräteschuppen abgestellt. Kurz darauf geriet der Bereich in Vollbrand. Die Flammen breiteten sich rasch aus und beschädigten neben dem Schuppen auch einen Pavillon sowie angrenzende Gebäude. Zudem wurden Fensterscheiben beschädigt, Fassaden in Mitleidenschaft gezogen und technische Anlagen im Bereich der Straßenbahnoberleitung beeinträchtigt. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Wohnhäuser verhindert werden. Rund 30 Personen, darunter mehrere Kinder, mussten vorsorglich aus umliegenden Gebäuden evakuiert werden. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

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