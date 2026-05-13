Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eskalation nach Diebstahl eines Brötchens

Jena (ots)

In einer Bäckereifiliale am Löbdergraben kam es am Dienstagabend zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 17-jähriger Jugendlicher entnahm nach bisherigen Erkenntnissen ein Brötchen aus der Auslage und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Als ein Mitarbeiter den Jugendlichen ansprach und festhalten wollte, schlug dieser um sich, um im Besitz des Diebesgutes zu bleiben. Die Flucht konnte jedoch verhindert werden. Der Mitarbeiter erlitt dabei leichte Verletzungen. Auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten verhielt sich der Jugendliche äußerst aggressiv. Er leistete erheblichen Widerstand, trat und schlug um sich sowie spuckte einem Beamten ins Gesicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Darüber hinaus reagierte ein Drogenvortest positiv. Der Jugendliche musste schließlich medizinisch behandelt werden. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

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