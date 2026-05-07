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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unfallflucht auf der B 474 - Polizei sucht Zeugen

Legden (ots)

Unfallort: Legden, B474, Höhe Wehr 231;

Unfallzeit: 07.05.2026, gegen 07:05 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der B474 in Legden sucht die Polizei Zeugen. Eine 53-jährige Autofahrerin aus Ahaus befuhr am Donnerstagmorgen gegen 07:05 Uhr mit einem schwarzen Pkw die B 474 in Fahrtrichtung Ahaus. Im Bereich einer Kurve in Höhe der Anschrift "Wehr 231" kam ihr ein Lkw entgegen, der in Richtung Legden unterwegs war. Als die Fahrzeuge sich auf gleicher Höhe befanden, löste sich nach Angaben der Geschädigten ein roter Gegenstand von der Plane oder dem Aufbau des Lkw und prallte gegen die Fahrerseite ihres Fahrzeugs. Dabei wurden die Fahrertür sowie der linke Außenspiegel beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Eine sofortige Absuche der Unfallstelle nach dem beschriebenen Gegenstand verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem beteiligten Lkw oder dessen Fahrer machen können, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. 02561 / 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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