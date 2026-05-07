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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Betrüger am Telefon

Kreis Borken (ots)

Gezielt nutzten sie den Schockmoment und das Vertrauen ihrer Opfer aus: Nach zwei Betrugsfällen in Rhede und Ahaus warnt die Kreispolizeibehörde Borken erneut eindringlich vor perfiden Maschen von Telefonbetrügern.

In Rhede meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch und gab sich als Kriminalpolizist aus. Er behauptete, ein Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und benötige dringend Hilfe. Der Täter gab vor, Wertgegenstände sichern zu müssen. Damit brachte er das Opfer dazu, Goldschmuck und Goldmünzen an einen Abholer zu übergeben. Ein Mann erschien anschließend an der Wohnanschrift und nahm die Wertsachen entgegen.

In Ahaus gaben sich Betrüger telefonisch als Mitarbeiter einer Bank aus. Unter dem Vorwand angeblicher Sicherheitsmaßnahmen im Online-Banking wurde das Opfer über einen längeren Zeitraum am Telefon gehalten und zur Freigabe von Transaktionen aufgefordert. Erst später entstand der Verdacht eines Betruges. Die Bank wurde informiert und versuchte, die Überweisung rückgängig zu machen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut: Die Polizei fordert niemals telefonisch die Herausgabe von Geld oder Wertsachen. Banken verlangen am Telefon keine TAN-Freigaben oder Überweisungsbestätigungen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - insbesondere nicht durch angebliche Notlagen von Angehörigen. Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort und kontaktieren Sie Angehörige, die Polizei oder Ihre Bank unter den Ihnen bekannten Rufnummern. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen über diese Betrugsmaschen.

Wer verdächtige Anrufe erhält oder Opfer eines solchen Betrugs geworden ist, sollte umgehend die Polizei über den Notruf (110) informieren. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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