Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall verstorben

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Königstraße;

Unfallzeit: 05.05.2026, 12.00 Uhr;

Nach einem internistischen Vorfall beim Autofahren ist ein Mann am Montag in Gronau verstorben. Davon geht die Polizei nach den vorliegenden Erkenntnissen zum Hergang des tragischen Geschehens aus. Der 77-Jährige aus Borne in den Niederlanden wollte gegen 12.00 Uhr von der Königstraße in den Kreisverkehr mit der Enscheder Straße, der Buterlandstraße und der Hermann-Ehlers-Straße einfahren. Dabei prallte er gegen ein anderes Auto. Im Anschluss beschleunigte das Fahrzeug des 77-Jährigen, überfuhr den Kreisverkehr und kollidierte in der Buterlandstraße mit zwei Verkehrszeichen und einer Grundstücksmauer, ehe es dort in einem Vorgarten zum Stehen kam. Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus, wo er verstarb. Sein 50-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, ebenso der 47-jährige Fahrer des anderen beteiligten Wagens und dessen 45-jährige Beifahrerin. (to)

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