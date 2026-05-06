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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ammeloe - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden-Ammeloe, Kring;

Unfallzeit: 05.05.2026, 16.45 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Vreden-Ammeloe ist ein zehnjähriger Junge verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen bog eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus der Straße Esch kommend nach rechts auf die Straße Kring ab. Zeitgleich querte der Junge die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Pkw. Der Zehnjährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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