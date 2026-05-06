POL-BOR: Vreden-Ammeloe - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden-Ammeloe, Kring;
Unfallzeit: 05.05.2026, 16.45 Uhr;
Bei einem Verkehrsunfall in Vreden-Ammeloe ist ein zehnjähriger Junge verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen bog eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus der Straße Esch kommend nach rechts auf die Straße Kring ab. Zeitgleich querte der Junge die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Pkw. Der Zehnjährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (sb)
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