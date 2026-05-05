POL-BOR: Südlohn - Dieb montiert Rohr von Haus ab
Südlohn (ots)
Tatort: Südlohn, Holzstraße;
Tatzeit: 05.05.2026, 04.35 Uhr;
Ein Fallrohr aus Kupfer gestohlen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in Südlohn. Die Tat ereignete sich auf einem Grundstück an der Holzstraße. Der Täter trug dunkle Kleidung mit Kapuze und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
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