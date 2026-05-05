POL-BOR: Südlohn - Dieb montiert Rohr von Haus ab

Borken (ots) - Tatort: Borken, Raiffeisenstraße; Tatzeit: zwischen 01.05.2026, 00.00 Uhr, und 03.05.2026, 23.55 Uhr; Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Borken-Gemen. Die Täter machten sich gewaltsam an einer Werkzeugkiste zu schaffen, die auf einem Fahrzeug montiert war. Der Tatort liegt an der Raiffeisenstraße. Abgespielt hat sich das Geschehen dort zwischen Freitag und Sonntag. ...

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