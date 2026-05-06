POL-BOR: Erstmeldung: Bocholt - Brand eines Wohnhauses
Bocholt (ots)
Derzeit befinden sich Polizei und Feuerwehr auf dem Baptistaweg in Bocholt im Einsatz. Dort ist es zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Aktuell bestehen folgende Straßensperrungen:
Karlstraße /Klarastraße
Klarastraße / Ferdinandstraße Klarastraße / Paulstraße
Die Polizei bittet darum, den Bereich zu meiden. Es wird nachberichtet. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
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