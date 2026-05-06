Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Bocholt - Brand eines Wohnhauses

Bocholt (ots)

Derzeit befinden sich Polizei und Feuerwehr auf dem Baptistaweg in Bocholt im Einsatz. Dort ist es zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Aktuell bestehen folgende Straßensperrungen:

Karlstraße /Klarastraße

Klarastraße / Ferdinandstraße Klarastraße / Paulstraße

Die Polizei bittet darum, den Bereich zu meiden. Es wird nachberichtet. (sb)

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