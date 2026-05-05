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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Geräte gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Raiffeisenstraße;

Tatzeit: zwischen 01.05.2026, 00.00 Uhr, und 03.05.2026, 23.55 Uhr;

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Borken-Gemen. Die Täter machten sich gewaltsam an einer Werkzeugkiste zu schaffen, die auf einem Fahrzeug montiert war. Der Tatort liegt an der Raiffeisenstraße. Abgespielt hat sich das Geschehen dort zwischen Freitag und Sonntag. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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