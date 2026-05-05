Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Steinmauer beschädigt und davongefahren

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Lütkenesch;

Unfallzeit: zwischen 03.05.2026, 18.30 Uhr und 04.05.2026, 18.30 Uhr;

Nachdem er in Velen eine Steinmauer und einen Zaun beschädigte, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der Unbekannte fuhr zwischen Sonntag- und Montagabend mit seinem Wagen auf der Straße Lütkenesch in Velen gegen die Grenzmauer eines Grundstücks. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

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