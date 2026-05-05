Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Raub auf Tankstelle

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: 04.05.2026, 21.45 Uhr;

Am Montagabend kam es gegen 21.45 Uhr zu einem Raub in einer Tankstelle an der Ochtruper Straße in Gronau. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum und forderte die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen und Bargeld in eine mitgeführte Tasche zu legen. Die Verkäuferin kam der Aufforderung nach. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Hermann-Ehler-Straße / Ochtruper Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 bis 55 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, dunkler Teint. Er trug eine grüne Jacke und eine dunkle Jeans. Zudem war er mit einer skimaskenähnlichen Gesichtsverhüllung mit durchgehendem Sehschlitz maskiert. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell