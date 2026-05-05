POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Breslauer Straße; Tatzeit: 04.05.2026, zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr; Zwei unbekannte Frauen haben sich am Montag in der Breslauer Straße in Bocholt unter dem Vorwand, die Heizung überprüfen zu müssen, Zutritt zu einer Wohnung verschafft und diese ungefragt betreten. Während sie die Bewohner ablenkten, entwendeten die Täterinnen Bargeld. Sie können wie folgt beschrieben werden: ...

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