POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Niederbruch;
Unfallzeit: 04.05.2026, zwischen 11.00 Uhr und 15.30 Uhr;
Einen schwarzen VW Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Am Montag zwischen 11.00 Uhr und 15.30 Uhr stand das Auto in einer Parkbucht an der Straße Niederbruch. Der Flüchtige beschädigte das Auto hinten links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (sb)
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