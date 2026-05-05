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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Niederbruch;

Unfallzeit: 04.05.2026, zwischen 11.00 Uhr und 15.30 Uhr;

Einen schwarzen VW Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Am Montag zwischen 11.00 Uhr und 15.30 Uhr stand das Auto in einer Parkbucht an der Straße Niederbruch. Der Flüchtige beschädigte das Auto hinten links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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