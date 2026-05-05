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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebe entwenden Mobiltelefone

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Von-Braun-Straße;

Tatzeit: 04.05.2026, zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr;

Unbekannte entwendeten am Montagabend zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr zwei Mobiltelefone in Ahaus. Die Geräte lagen auf einem Tisch im Bereich der Warenausgabe eines Unternehmens an der Von-Braun-Straße. Die Täter verschafften sich unberechtigterweise Zutritt zur Warenausgabe und entwendeten die beiden Handys. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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