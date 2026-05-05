POL-BOR: Ahaus - Diebe entwenden Mobiltelefone
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Von-Braun-Straße;
Tatzeit: 04.05.2026, zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr;
Unbekannte entwendeten am Montagabend zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr zwei Mobiltelefone in Ahaus. Die Geräte lagen auf einem Tisch im Bereich der Warenausgabe eines Unternehmens an der Von-Braun-Straße. Die Täter verschafften sich unberechtigterweise Zutritt zur Warenausgabe und entwendeten die beiden Handys. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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