POL-BOR: Heiden - In Baustellencontainer eingebrochen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Brahmstraße; Unfallzeit: 03.05.2026, 21.45 Uhr; Ein bislang unbekannter Autofahrer flüchtete am Sonntagabend nach einer Kollision mit einer Mauer. Der Unfall ereignete sich um 21.45 Uhr in Bocholt an der Brahmstraße. Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrzeug gegen die Grundstücksmauer und beschädigte sie dadurch. Laut Zeugenaussagen stieg er aus und stellte den Schaden fest. ...

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