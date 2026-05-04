POL-BOR: Heiden - In Baustellencontainer eingebrochen
Heiden (ots)
Tatort: Heiden, Ramsdorfer Straße;
Tatzeit: zwischen 30.04.2026, 16.15 Uhr und 04.05.2026, 07.15 Uhr;
In den Container auf einer Baustelle eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Heiden. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstag und Montag gewaltsam Zutritt zu diesem. Der Tatort liegt an der Ramsdorfer Straße. Zum jetzigen Zeitpunkt steht der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
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