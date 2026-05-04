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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Wienkamp Links;

Unfallzeit: 03.05.2026, 17.00 Uhr;

Schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall erlitten hat ein Fahrer eines Kleinkraftrades am Sonntagnachmittag in Südlohn. Der 18-Jährige war gegen 17.00 Uhr mit einer Mofa auf der Straße Wienkamp Links in Richtung Stadtlohn unterwegs. Als ihm ein Auto entgegenkam, fuhr er an den rechten Fahrbahnrand. Dabei verlor der junge Mann die Kontrolle über das Zweirad, geriet in den Grünstreifen und stürzte. Dadurch verletzte sich der Südlohner schwer. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Unfallklinik. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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