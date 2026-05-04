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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Nordholter Heide;

Unfallzeit: 03.05.2026, zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr;

Zu einer Unfallflucht gekommen ist es am Sonntag in Borken-Marbeck: Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr einen Wagen an der Nordholter Heide. Der weiße Citroen parkte zu dem Zeitpunkt am Fahrbahnrand. Der Flüchtige beschädigte das Auto hinten links.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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