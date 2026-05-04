Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Nordholter Heide;

Unfallzeit: 03.05.2026, zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr;

Zu einer Unfallflucht gekommen ist es am Sonntag in Borken-Marbeck: Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr einen Wagen an der Nordholter Heide. Der weiße Citroen parkte zu dem Zeitpunkt am Fahrbahnrand. Der Flüchtige beschädigte das Auto hinten links.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

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