Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unbekannte dringen in Betrieb ein

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Minervastraße;

Tatzeit: zwischen 02.05.2026, 14.00 Uhr und 03.05.2026, 06.00 Uhr;

Widerrechtlich in ein Betriebsgelände eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in Isselburg. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gelände an der Minervastraße. Daraufhin brachen sie gewaltsam in eine dortige Werkstatt ein. Aus dem Innern entwendeten die Einbrecher Werkzeug.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu wenden. (jh)

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