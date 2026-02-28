POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, Pressemitteilung Nr. 1
Epfenbach (ots)
Aktuell sind Kräfte der Polizei und der Feuerwehr im Zusammenhang mit einem Brandgeschehen in Epfenbach im Bethelweg im Einsatz. Zur Ursache des Brandes und zum Schadensausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.
