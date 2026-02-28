POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, Pressemitteilung Nr. 1

Schwetzingen (ots) - In der vergangenen Nacht kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein Zeuge meldete um 00:10 Uhr einen auffällig fahrenden LKW. Der 47-jährige LKW-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr über den Standstreifen. Hierbei touchierte er die ...

