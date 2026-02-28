PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, Pressemitteilung Nr. 1

Epfenbach (ots)

Aktuell sind Kräfte der Polizei und der Feuerwehr im Zusammenhang mit einem Brandgeschehen in Epfenbach im Bethelweg im Einsatz. Zur Ursache des Brandes und zum Schadensausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

