Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Handtaschendiebstähle in der Innenstadt - Präventionstipps

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag, ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit von ca. 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr, wurden mehrere Passanten in der Mannheimer Innenstadt Opfer von bislang unbekannten Taschendieben.

Diese hatten jeweils unbeobachtete Momente genutzt und in mindestens vier verschiedenen Einkaufsläden im innerstädtischen Bereich die Geldbörse aus der Jackentasche, aus dem Rucksack oder aus der mitgeführten Handtasche entwendet.

Den Geschädigten entstand insgesamt ein Diebstahlschaden von über 1000 EUR.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Mit ein paar einfachen Tipps können Sie Ihre Wertsachen schützen und den Einkaufsbummel unbeschwert genießen:

   - Wertsachen körpernah tragen: Nutzen Sie verschließbare 
     Innentaschen oder Gürteltaschen unter der Kleidung.
   - Weniger ist mehr: Begrenzen Sie Bargeld und Zahlungskarten auf 
     das Notwendige.
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb 
     oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
   - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden 
     (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an 
     Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.
   - PIN schützen: Niemals aufschreiben oder weitergeben und die 
     Eingabe an Kassen oder Geldautomaten immer verdecken.
   - Wachsam bleiben: Besonders im Gedränge, bei Ablenkungen oder 
     Anrempeln durch Fremde.
   - Digitale Karten absichern: Smartphone und Smartwatch sollten 
     immer mit PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung geschützt 
     sein, damit niemand auf die gespeicherten Zahlungsmittel 
     zugreifen kann.

Mehr Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

