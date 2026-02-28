Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Gartenstadt: Vermisstensuche mit Beteiligung eines Polizeihubschraubers PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich Polizeikräfte im Bereich Mannheim-Gartenstadt / Käfertaler Wald bei der Suche nach einer vermissten Person im Einsatz.

Die Person könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Hierbei kommt ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell