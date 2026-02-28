POL-MA: Mannheim - Gartenstadt: Vermisstensuche mit Beteiligung eines Polizeihubschraubers PM 1
Mannheim (ots)
Derzeit befinden sich Polizeikräfte im Bereich Mannheim-Gartenstadt / Käfertaler Wald bei der Suche nach einer vermissten Person im Einsatz.
Die Person könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.
Hierbei kommt ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.
