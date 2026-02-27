Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 17-jähriger Motorradfahrer verletzt sich schwer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Donnerstag gegen 13 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der B45 schwer. Er war in Richtung Mauer unterwegs, als ein vorausfahrendes Auto kurz vor dem Kreuzungsbereich der Leopoldstraße bremsen musste. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes des Motorradfahrers zu dem vorausfahrenden Auto, gelang es dem 17-Jährigen nicht mehr rechtzeitig, seine Maschine zu stoppen und fuhr dem Auto ins Heck, stürzte zu Boden und schlitterte fast 80 Meter über die Fahrbahn. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Der 48-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt.

