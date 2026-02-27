Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte geben sich als Handwerker aus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagvormittag erschienen die drei bislang unbekannten Täter vor einem Anwesen im Hohenwiesenweg. Die vermeintlichen Handwerker teilten der Frau vor Ort mit, sie haben in der Nachbarschaft Dachdeckerarbeiten durchgeführt und dabei festgestellt, dass das Dach des Hauses auf ihrem Grundstück beschädigt sei und sie dieses für wenig Geld reparieren würden.

Da die Frau die Situation als äußerst merkwürdig empfand, bat sie die Männer zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. In der Zwischenzeit informierte sie die Polizei über den Sachverhalt.

Als die Handwerker zurückkamen und die Frau Bilder von deren Fahrzeug anfertigte, ergriffen diese die Flucht, noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.

Die drei Täter wurden wie folgt beschrieben:

- männlich, - südosteuropäisches Aussehen, - sehr schlanke Statur, - schwarze Haare, - dunkle Augen, - sprachen gebrochenes Deutsch.

Ein Täter war circa 1,70 m groß, der zweite war circa 1,75 m groß. Bei dem dritten Täter lässt sich die Körpergröße nicht genau bestimmen, da dieser nur im Fahrzeug saß.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Transporter der Marke IVECO, mit welchem sie sich über den Hohenwiesenweg in Richtung Rheindamm von der Örtlichkeit entfernten.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und/oder zu den Tätern mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202/61696 oder direkt beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06262/288-0 zu melden.

