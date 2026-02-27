Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Unseriöser Handwerker bietet Dienstleisung an - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr kam es im Bereich der Rathausstraße zu einem Sachverhalt, bei dem ein unbekannter Mann einem 51-jährigen Anwohner anbot dessen Privatauffahrt mit Bitumen aufzufüllen. Dem Anwohner kam das spontane und von ihm nicht angefragte Angebot des Unbekannten verdächtig vor, weshalb er ablehnte. In dem Zusammenhang wurde bekannt, dass es im Raum Schönbrunn und Eberbach zu mehreren ähnlich gelagerten Sachverhalten mit dem unbekannten Mann gekommen sein soll. Mindestens in einem Fall wurde ein Betrag in Höhe von ca. 1200 Euro bezahlt. Der vermeintliche Handwerker wird wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre alt, trug dunkle Kleidung mit orangefarbener Warnweste und Mütze. Er soll mit einem weißen Renault Megane mit polnischen Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Die Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Betruges aufgenommen und bittet Personen, die ebenfalls Kontakt zu der beschriebenen Person hatten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 06271 / 92 100 dort zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell