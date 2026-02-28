PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Betrunkener LKW-Fahrer verursacht Schaden

Schwetzingen (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein Zeuge meldete um 00:10 Uhr einen auffällig fahrenden LKW. Der 47-jährige LKW-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr über den Standstreifen. Hierbei touchierte er die rechtsseitig befindliche Leitplanke über mehrere Meter und beschädigte diese erheblich. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne Unterbrechung fort. Im Rahmen der Fahndung wurde der LKW im Bereich der BAB 6 zwischen Wiesloch/ Rauenberg und Sinsheim festgestellt und kontrolliert. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten hierbei einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, welche durch das Autobahnpolizeirevier Mannheim geführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren