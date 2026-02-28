Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Fahruntüchtig in die Kontrolle gefahren

Schönau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:15 Uhr, führten Polizeibeamte des Polizeireviers Neckargemünd eine Verkehrskontrolle bei einem 52-jährigen VW-Fahrer durch. Dabei fiel den Beamten im Inneren des PKWs mehrere leere Bierdosen und Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der 52-jährige Fahrzeugführer musste für die Blutentnahme mit zum Polizeirevier Neckargemünd. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden eingezogen. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der 52-jährige gehen. Gegen den VW-Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

