POL-BOR: Borken - In Wohnung eingebrochen
Borken (ots)
Tatort: Borken, Propst-Pricking-Straße;
Tatzeit: zwischen 01.05.2026, 15.00 Uhr und 03.05.2026, 19.15 Uhr;
In eine Wohnung eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Wohnung liegt in einem Mehrfamilienhaus an der Propst-Pricking-Straße. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Innern. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
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