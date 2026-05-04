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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Einladung zum Seniorenradeln in Ahaus

Ahaus (ots)

Mit dem neuen Konzept "Seniorenradeln" setzen Kreis und Polizei im Kreis Borken gezielt auf mehr Sicherheit und Prävention im Straßenverkehr. Vor dem Hintergrund der bundesweist höchsten Besitzquote von Pedelecs im Kreisgebiet richtet sich das Angebot insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer. Das im vergangenen Jahr eingeführte Konzept wurde von den Teilnehmenden sehr gut angenommen. Ziel ist es, die Teilnehmenden für mögliche Gefahren zu sensibilisieren und ihnen praxisnahe Tipps für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln. Die Gruppengröße ist bewusst auf maximal zwölf Personen begrenzt, um eine individuelle Betreuung zu ermöglichen. Die Streckenführung orientiert sich an aktuellen Unfallschwerpunkten im Kreisgebiet. Vor Ort werden typische Gefahrensituationen gemeinsam mit Fachleuten besprochen und praktisch nachvollzogen. Thematisiert werden unter anderem das richtige Verhalten an Kreuzungen und in Kreisverkehren, die Nutzung von Radwegen sowie die Bedeutung von Helm, Beleuchtung und verkehrssicherer Ausstattung - insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Nutzung von Pedelecs und E-Bikes. Das Seniorenradeln ist Teil der gemeinsamen Präventionsarbeit von Kreis und Polizei und soll künftig regelmäßig angeboten werden. Der Termin findet am 12.05.2026 in Ahaus statt. Interessierte Seniorinnen und Senioren werden gebeten, sich telefonisch unter 02861 - 900 - 6161 anzumelden. Ein Anrufbeantworter nimmt die Daten entgegen, die Teilnehmenden werden anschließend zurückgerufen.

Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller Termine sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6204181

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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