Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Lagerhalle

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Siemensstraße;

Tatzeit: zwischen 01.05.2026, 19.00 Uhr und 02.05.2026, 08.15 Uhr;

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in eine Lagerhalle an der Siemensstraße in Velen-Ramsdorf ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere der Halle und durchwühlten diese. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war nicht bekannt, ob die Täter Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

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