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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Lagerhalle

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Siemensstraße;

Tatzeit: zwischen 01.05.2026, 19.00 Uhr und 02.05.2026, 08.15 Uhr;

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in eine Lagerhalle an der Siemensstraße in Velen-Ramsdorf ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere der Halle und durchwühlten diese. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war nicht bekannt, ob die Täter Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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