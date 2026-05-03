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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Vier Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Weberstraße / Alter Postweg / Wibbelstraße / Winkelhauser Esch;

Tatzeit: 30.04.2026, zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr;

Im Raum Rhede kam es am vergangenen Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr zu vier Aufbrüchen von Firmentransportern. In allen Fällen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen. Die Täter entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Tatorte liegen in Rhede an der Weberstraße, an der Straße Alter Postweg, an der Wibbelstraße sowie an der Straße Winkelhauser Esch. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Feststellungen in den genannten Wohngebieten gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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