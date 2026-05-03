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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Raub eines Smartphones

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Parkstraße;

Tatzeit: 01.05.2026, 21.00 Uhr;

Am Freitagabend klingelte gegen 21.00 Uhr eine bislang unbekannte Person an der Wohnungstür einer Seniorin an der Parkstraße in Heiden. Die Frau öffnete nicht die Tür, bemerkte jedoch durch den Türspion eine männliche Person mit Geschenken. Sie informierte eine Nachbarin, die im Hausflur vier unbekannte Personen feststellte. Diese verließen das Haus und stiegen in ein Auto mit Gelsenkirchener Kennzeichen ein. Da es in der Vergangenheit zu ähnlichen Vorfällen gekommen war, filmte die Nachbarin die Gruppe mit ihrem Smartphone. Daraufhin kehrte eine weibliche Person zurück, schlug der Geschädigten das Handy aus der Hand und entwendete es. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit dem Fahrzeug. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Drei Frauen mit Kopftüchern bekleidet, sowie eine männliche Person etwa 30 bis 40 Jahre alt, dunkel bekleidet und trug dunkles glattes Haar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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