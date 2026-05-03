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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Verkehrsunfall fordert zwei schwer Verletzte

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Ramsdorfer Straße / Stegger Straße;

Unfallzeit: 30.04.2026, 18.05 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Heiden sind am Donnerstagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Eine 23-jährige Iserlohnerin befuhr mit ihrem Pkw die Ramsdorfer Straße in Richtung Zum Lünsberg. Als sie nach links in die Stegger Straße abbiegen wollte, übersah sie einen 22-jährigen Borkener, der sie mit seinem Krad überholte. Es kommt zum Zusammenstoß wobei der Motorradfahrer über die Leitplanke auf ein Feld schleuderte. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus. Weitere Rettungskräfte brachten die Autofahrerin in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Recklinghausen war im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Strecke war für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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