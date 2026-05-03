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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Pedelecfahrer verletzt sich schwer

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ahauser Damm;

Unfallzeit: 01.05.2026, zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr;

Ein Pedelecfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall in Heek schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 64-jährige Heeker am Freitagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr den Ahauser Damm in östliche Richtung, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Ford Tourneo prallte. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Dortmund war im Einsatz. Das Pedelec wurde sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war der Ahauser Damm in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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