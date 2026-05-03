POL-BOR: Bocholt - Aufbruch eines Parkautomaten scheitert
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Berliner Platz;
Tatzeit: zwischen 30.04.2026, 20.00 Uhr und 02.05.2026, 07.00 Uhr;
Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam einen Parkautomaten am Berliner Platz in Bocholt zu öffnen. Dieser hielt dem Versuch jedoch Stand. Die Unbekannten machten keine Beute. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
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