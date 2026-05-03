POL-BOR: Bocholt - Eingangstür eines Fiseursalons beschädigt

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Wüllen, Krefters Busch; Tatzeit: 30.04.2026, 17.00 Uhr; Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr an der Straße Krefters Busch in Ahaus-Wüllen zu einem Kleinbrand. Unbekannte setzten ein Buch, das unter einer Hecke lag, in Brand. Zeugen bemerkten das Feuer und informierten den Eigentümer. Dieser löschte das Buch und verhinderte eine Ausbreitung. Ein Sachschaden an der Hecke entstand ...

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