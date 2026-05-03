POL-BOR: Bocholt - Eingangstür eines Fiseursalons beschädigt
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Langenbergstraße;
Tatzeit: zwischen 29.04.2026, 16.00 Uhr und 30.04.2026 und 09.30 Uhr;
Die Eingangstür eines Friseursalons beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Bocholt an der Langenbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Unbekannten die Tür zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen mit einem unbekannten Gegenstand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
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