POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Buch unter Hecke angezündet
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Wüllen, Krefters Busch;
Tatzeit: 30.04.2026, 17.00 Uhr;
Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr an der Straße Krefters Busch in Ahaus-Wüllen zu einem Kleinbrand. Unbekannte setzten ein Buch, das unter einer Hecke lag, in Brand. Zeugen bemerkten das Feuer und informierten den Eigentümer. Dieser löschte das Buch und verhinderte eine Ausbreitung. Ein Sachschaden an der Hecke entstand nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)
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