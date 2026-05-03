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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Buch unter Hecke angezündet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Krefters Busch;

Tatzeit: 30.04.2026, 17.00 Uhr;

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr an der Straße Krefters Busch in Ahaus-Wüllen zu einem Kleinbrand. Unbekannte setzten ein Buch, das unter einer Hecke lag, in Brand. Zeugen bemerkten das Feuer und informierten den Eigentümer. Dieser löschte das Buch und verhinderte eine Ausbreitung. Ein Sachschaden an der Hecke entstand nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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