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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - In Holzwerkstatt eingebrochen
Werkzeuge entwendet

Legden (ots)

Tatort: Legden, Deipenbrock;

Tatzeit: zwischen 29.04.2026, 18.00 Uhr und 30.04.2026, 06.15 Uhr;

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt in Legden ein. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Werkzeuge.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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