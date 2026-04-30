Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - In Holzwerkstatt eingebrochen

Werkzeuge entwendet

Legden (ots)

Tatort: Legden, Deipenbrock;

Tatzeit: zwischen 29.04.2026, 18.00 Uhr und 30.04.2026, 06.15 Uhr;

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt in Legden ein. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Werkzeuge.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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